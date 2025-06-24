ВСУ убили 15 жителей Новоукраинки в ДНР за содействие российским военным

Алексей Ламин и его сестра Елена Пономаренко, проживавшие в Новоукраинке, рассказали, что в их доме в январе 2025 года находилось 17 человек, включая четырех детей. С мая по июнь они предоставляли убежище российским военнослужащим. После доноса соседа ВСУ атаковали их дом с использованием беспилотников. Елена Пономаренко сообщила, что в результате первого удара погибли все четверо детей.