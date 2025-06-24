Украинские вооруженные силы нанесли удар по мирным жителям Новоукраинки в Донецкой народной республике, убив 15 человек за оказание помощи российским военным. Об этом сообщили беженцы в беседе с РИА Новости.
Алексей Ламин и его сестра Елена Пономаренко, проживавшие в Новоукраинке, рассказали, что в их доме в январе 2025 года находилось 17 человек, включая четырех детей. С мая по июнь они предоставляли убежище российским военнослужащим. После доноса соседа ВСУ атаковали их дом с использованием беспилотников. Елена Пономаренко сообщила, что в результате первого удара погибли все четверо детей.
«Моя сестра бросилась вперед, крича о помощи. Я видел, как она два или три раза пыталась увернуться от дронов. Потом я упал на землю, накрыв дочку. Когда поднял взгляд, она уже не дышала — умерла у меня на руках», — поделился Алексей Ламин.
Позже он встретил российского военного и поделился, что их семью «пришли убивать» за укрывательство российских бойцов.
Недавно стало известно, что за сутки украинские войска семь раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. В результате обстрела в Горловке пострадала мирная жительница.