Власти провинции Гилян в Иране сообщили о девяти погибших при атаке Израиля

По меньшей мере девять человек погибли в иранской провинции Гилян в результате атаки Израиля, спровоцировавшей взрывы, сообщили местные власти, заявление которых приводит агентство Tasnim.
Кроме того, ещё как минимум 33 жителя получили ранения.
«Сегодня утром в результате “террористической атаки” четыре жилых дома были полностью разрушены, а большое количество близлежащих домов также пострадало от взрыва», — добавили власти.
Напомним, ранее ракета попала в здание в городе Беэр-Шеве на юге Израиля. Израильская служба скорой помощи отметила, что жертвами удара стали не менее четырёх человек. Журналисты в Израиле утверждают, что речь идёт об иранской ракете.