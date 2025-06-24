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Власти провинции Гилян в Иране сообщили о девяти погибших при атаке Израиля

В результате израильской атаки на иранскую провинцию Гилян пострадали как минимум 33 жителя.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере девять человек погибли в иранской провинции Гилян в результате атаки Израиля, спровоцировавшей взрывы, сообщили местные власти, заявление которых приводит агентство Tasnim.

Кроме того, ещё как минимум 33 жителя получили ранения.

«Сегодня утром в результате “террористической атаки” четыре жилых дома были полностью разрушены, а большое количество близлежащих домов также пострадало от взрыва», — добавили власти.

Напомним, ранее ракета попала в здание в городе Беэр-Шеве на юге Израиля. Израильская служба скорой помощи отметила, что жертвами удара стали не менее четырёх человек. Журналисты в Израиле утверждают, что речь идёт об иранской ракете.