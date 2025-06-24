Власти провинции Гилян в Иране сообщили о девяти погибших при атаке Израиля

Напомним, ранее ракета попала в здание в городе Беэр-Шеве на юге Израиля. Израильская служба скорой помощи отметила, что жертвами удара стали не менее четырёх человек. Журналисты в Израиле утверждают, что речь идёт об иранской ракете.