Парламент Башкирии принял первый в России закон о военных журналистах

Как ранее сообщал Башинформ, законопроектом предусматривается государственная поддержка военных журналистов республики, определяется статус данной категории работников СМИ, ветеранов военной журналистики, будут установлены социальные гарантии для них и их семей.
Планируется введение выплат родственникам погибших военкоров и журналистам, пострадавшим при выполнении служебных обязанностей. Конкретный перечень мер поддержки определит республиканское правительство, уточнили на заключительном заседании весенней сессии парламента.
Законопроект не распространяется на иностранных агентов и лиц, аффилированных с ними, на лиц, причастных к экстремистским преступлениям, сотрудников коммерческих изданий и ряд других.
По словам председателя комитета Госсобрания Рустама Ишмухаметова, ни в одном субъекте России пока такого закона еще нет, который бы предусматривал меры господдержки для работников СММ, «рискующих своих здоровьем, чтобы донести до людей правдивую информацию».
Как подчеркнул Рустам Ишмухаметов, важно усилить права журналистов, работающих на территории СВО и в других горячих точках, определить статус военного журналиста, работника военной журналистики, ветерана военной журналистики Башкортостана и установить меры государственной поддержки. Социальные гарантии предусматриваются также для членов семьи погибших военных журналистов.
«Вводится удостоверение ветерана военной журналистики Республики Башкортостан, которое является документальным основанием соответствия мерам государственной поддержки. Сегодня из республики 11 работников СМИ командированы для выполнения поручений редакций в зону проведения СВО. Если общий объем работы журналиста составляет более 60 дней, то тогда, соответственно, он подпадает под возможности этого закона. Конечно, потребуются расходы из бюджета Республики Башкортостан», — подытожил Рустам Ишмухаметов на заседании Госсобрания.