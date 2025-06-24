Парламент Башкирии принял первый в России закон о военных журналистах

«Вводится удостоверение ветерана военной журналистики Республики Башкортостан, которое является документальным основанием соответствия мерам государственной поддержки. Сегодня из республики 11 работников СМИ командированы для выполнения поручений редакций в зону проведения СВО. Если общий объем работы журналиста составляет более 60 дней, то тогда, соответственно, он подпадает под возможности этого закона. Конечно, потребуются расходы из бюджета Республики Башкортостан», — подытожил Рустам Ишмухаметов на заседании Госсобрания.