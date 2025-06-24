В Ростовской области 24 июня объявили об опасности по БПЛА

В РСЧС советуют укрыться в помещении и не подходить к окнам.
Напомним, что в ночь на 23 июня дроны атаковали Миллеровский, Каменский, Тарасовский, Боковский и Милютинский районы. В результате на одном из промышленных объектов в Каменском районе начался пожар.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше