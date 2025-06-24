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В Ростовской области 24 июня объявили об опасности по БПЛА

Жителей региона об этом предупредили около 9:30 утра.

В РСЧС советуют укрыться в помещении и не подходить к окнам.

Напомним, что в ночь на 23 июня дроны атаковали Миллеровский, Каменский, Тарасовский, Боковский и Милютинский районы. В результате на одном из промышленных объектов в Каменском районе начался пожар.

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