В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов

ВОРОНЕЖ, 24 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку дронов на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в центре и на востоке региона обнаружены и уничтожены еще несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.
Он напомнил, что нельзя выкладывать в интернет фото и видео с мест падения обломков, особенно с привязкой к местности.
До этого сообщалось об одном сбитом беспилотнике. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили в 6:15 мск.
По информации Минобороны, всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 20 украинских дронов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.