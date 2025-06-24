Угрозу атаки БПЛА объявили в Самарской области 24 июня

В МЧС также напомнили, как вести себя в случае атаки БПЛА. Если вы находитесь в здании, необходимо спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифтом при этом пользоваться нельзя. К окнам тоже подходить не стоит. Если вы находитесь на улице, следует как можно быстрее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если в транспорте — покиньте его и найдите укрытие.