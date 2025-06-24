Угрозу атаки БПЛА объявили в Самарской области 24 июня

В Самарской области вновь объявили угрозу атаки беспилотников. МЧС России разослало предупреждение через свое официальное мобильное приложение около 11:30 вторника, 24 июня 2025 года.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны! Телефон 112», — говорится в сообщении.
В МЧС также напомнили, как вести себя в случае атаки БПЛА. Если вы находитесь в здании, необходимо спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифтом при этом пользоваться нельзя. К окнам тоже подходить не стоит. Если вы находитесь на улице, следует как можно быстрее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если в транспорте — покиньте его и найдите укрытие.
В случае обнаружения БПЛА или его частей трогать ничего нельзя. Необходимо сразу покинуть место и позвонить по номеру 112. Оператору нужно будет назвать свои ФИО и место обнаружения беспилотника.