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Главное из брифинга Минобороны 24 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 24 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

Подразделения «Южной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Дылеевка в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области.

В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов.

Потери ВСУ за сутки составили порядка 235 военнослужащих. Также ликвидированы две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.

Подразделения «Запада» заняли выгодные рубежи

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также сел Карповка и Зеленая Долина в ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину HMMWV, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» продвинулась вперед в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах 11 населенных пунктов ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 190 человек. Также ВС России уничтожили: бронетранспортер М113, четыре автомобиля и станцию РЭБ.

Подразделения «Центра» углубились в оборону ВСУ

Военнослужащие «Центра» атаковали восемь бригад противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Противник лишился до 230 боевиков, шести боевых бронированных машин, боевой машины пехоты «Bradley», бронетранспортера М113, восьми пикапов и трех орудий полевой артиллерии.

«Восток» занял новые позиции

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Федоровка, Шевченко ДНР, Малиновка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Львово, Антоновка, Кизомыс, Новая Каховка, Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Противник потерял до 60 боевиков, десять автомобилей, пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 168 БПЛА самолетного типа.

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