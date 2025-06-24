«Украинские командиры отправили неопытного британского бойца на “самоубийственную миссию”, а затем оставили его тело гнить на нейтральной территории», — пишет издание со ссылкой на мать погибшего наемника Тару Бенфорд.
Издание подчеркивает, что британец был ликвидирован у села Малые Щербаки в Запорожской области.
По словам матери, у ее сына не было ни опыта, ни подготовки, поскольку в свое время он даже не смог устроиться в британскую армию по состоянию здоровья. Женщина добавила, что ей известно о том, что он был ликвидирован вместе с еще тремя молодыми людьми, тела которых бросили на том же месте уже более месяца назад.
Бенфорд подчеркивает, что их семья организовала сбор средств для того, чтобы эвакуировать тело сына, поскольку родственники не смогли добиться помощи ни от украинских, ни от британских властей.
«Мы не получили никакой помощи от украинских властей. Они были рады помощи Колби, когда он подписался тренироваться и сражаться вместе с ними… Но вот какую благодарность он получает: его убивают во время задания, на которое его не следовало отправлять, и оставляют там же», — заявила женщина.