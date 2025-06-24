Мать убитого наемника обвинила ВСУ в гибели сына, пишет Daily Mail

По словам матери, у ее сына не было ни опыта, ни подготовки, поскольку в свое время он даже не смог устроиться в британскую армию по состоянию здоровья. Женщина добавила, что ей известно о том, что он был ликвидирован вместе с еще тремя молодыми людьми, тела которых бросили на том же месте уже более месяца назад.