ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов

«Боевики ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара. В городе было слышно не менее трех взрывов», — сказал Рогов.
По его словам, информация о последствиях обстрела уточняется.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара. В городе было слышно не менее трех взрывов», — сказал Рогов.
По его словам, информация о последствиях обстрела уточняется.