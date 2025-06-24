В Бахчисарае простились с бойцом СВО

Об этом сообщили в городской администрации.
Воин родился в Бахчисарайском районе в 1997 году. После окончания школы учился в профессионально-техническом училище. Работал в службе контроля торгового зала одной из сети крымских супермаркетов.
Не смог остаться в стороне и заключил контракт с ВС РФ, отправившись в зону СВО защищать Родину. Был механиком-водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки мотострелкового батальона, гвардии рядовым.
Погиб герой в Белгородской области при выполнении боевых задач.