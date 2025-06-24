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В Бахчисарае простились с бойцом СВО

На Аллее славы Бахчисарая прошла церемония прощания с участником спецоперации Владиславом Князевским.

Об этом сообщили в городской администрации.

Воин родился в Бахчисарайском районе в 1997 году. После окончания школы учился в профессионально-техническом училище. Работал в службе контроля торгового зала одной из сети крымских супермаркетов.

Не смог остаться в стороне и заключил контракт с ВС РФ, отправившись в зону СВО защищать Родину. Был механиком-водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки мотострелкового батальона, гвардии рядовым.

Погиб герой в Белгородской области при выполнении боевых задач.