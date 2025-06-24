Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия вернула 132 жителя Курской области, заявила Москалькова

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уже удалось вернуть 132 жителя Курской области, которые удерживались на Украине, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин во вторник принимает в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

«Наши граждане из Курской области были перемещены на Украину. Удалось вернуть 132 человека», — сказала Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше