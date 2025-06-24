В зоне СВО погиб 21-летний Данил Арестов из Очерского округа Прикамья

Администрация Очерского муниципального округа сообщила дату прощания с погибшим в зоне проведения СВО земляком. Арестов Данил Олегович погиб при исполнении воинского долга.
Данил Арестов родился 16 марта 2004 года в Очерском районе, учился в Нижне-Талицкой школе. Данила воспитал отец, он был для него помощником и любимым сыном. После школы поступил в Верещагинский многопрофильный техникум. Успел создать семью, работал слесарем в Очерском машиностроительном заводе.
Осенью прошлого года Данил Олегович заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в специальной военной операции. В одном из боев был ранен. После восстановления встал в строй. Бой 19 мая 2025 года стал для него последним.
Прощание с земляком состоится 26 июня с 11:30 в Центральном Доме культуры Очера.
Администрация Очерского округа приносит искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего бойца, скорбит вместе с ними.