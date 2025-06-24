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В райцентре под Воронежем фрагменты сбитых дронов повредили два автомобиля

Во время атаки беспилотников на Воронежскую область пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Обломки сбитых БПЛА утром 24 июня повредили в одном из райцентров Воронежской области два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале. Из людей никто не пострадал.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, с 8 до 13 часов над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 23 беспилотника.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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