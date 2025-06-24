В райцентре под Воронежем фрагменты сбитых дронов повредили два автомобиля

Обломки сбитых БПЛА утром 24 июня повредили в одном из райцентров Воронежской области два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале. Из людей никто не пострадал.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, с 8 до 13 часов над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 23 беспилотника.
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше