В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для полетов, сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — говорится в релизе.
Оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.
Утром в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. По информации Минобороны, с 13:00 до 16:05 мск силы ПВО сбили над территорией России 18 украинских дронов, в том числе над соседней с Татарстаном Ульяновской областью.