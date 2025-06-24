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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения

Росавиация: в Казани и Нижнекамске ввели ограничения в аэропортах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для полетов, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — говорится в релизе.

Оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Утром в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. По информации Минобороны, с 13:00 до 16:05 мск силы ПВО сбили над территорией России 18 украинских дронов, в том числе над соседней с Татарстаном Ульяновской областью.