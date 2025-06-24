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Двух солдат ВСУ приговорили к 15 и 17 годам за вторжение в Курскую область

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры еще двоим участникам вторжения ВСУ в Курскую область — военнослужащим 17-й танковой бригады ВСУ 35-летнему Игорю Снижко и 36-летнему младшему лейтенанту Евгению Гочу. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Источник: РИА "Новости"

Оба признаны виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

По данным следствия, Снижко утром 30 октября прошлого года незаконно вторгся в составе подразделения на бронированной машине «Козак» в Курскую область, Гоч — 8 октября прошлого года. Оба участвовали в блокировании населенного пункта Ольговка Кореневского района. Снижко сдался в плен, попав в окружение 12 ноября, Гоч сдался в плен 27 октября.

С учетом позиции гособвинителя — представителя ГВП — суд приговорил Снижко к 17 годам лишения свободы, Гоча — к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года они проведут в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.