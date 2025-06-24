Двух солдат ВСУ приговорили к 15 и 17 годам за вторжение в Курскую область

Оба признаны виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
По данным следствия, Снижко утром 30 октября прошлого года незаконно вторгся в составе подразделения на бронированной машине «Козак» в Курскую область, Гоч — 8 октября прошлого года. Оба участвовали в блокировании населенного пункта Ольговка Кореневского района. Снижко сдался в плен, попав в окружение 12 ноября, Гоч сдался в плен 27 октября.
С учетом позиции гособвинителя — представителя ГВП — суд приговорил Снижко к 17 годам лишения свободы, Гоча — к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года они проведут в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.