ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями

«В период с 13.00 мск до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Ульяновской области, по два БПЛА — над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей» — говорится в сообщении министерства.
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