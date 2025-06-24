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ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В период с 13.00 мск до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Ульяновской области, по два БПЛА — над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей» — говорится в сообщении министерства.

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