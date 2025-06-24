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ТАСС: в сумском приграничье задержали переодевшихся в гражданское солдат ВСУ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Военных ВСУ, переодевшихся в гражданскую одежду, задержали российские силовики на границе Сумской и Курской областей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Мы задержали несколько украинских солдат, перемещавшихся в приграничье — на границе Сумской и Курской областей — в гражданской одежде. Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», — рассказал собеседник агентства.

По данным силовиков, такие случаи носят системный характер, «а под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Пленные дают показания.