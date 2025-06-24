ТАСС: в сумском приграничье задержали переодевшихся в гражданское солдат ВСУ

«Мы задержали несколько украинских солдат, перемещавшихся в приграничье — на границе Сумской и Курской областей — в гражданской одежде. Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», — рассказал собеседник агентства.
По данным силовиков, такие случаи носят системный характер, «а под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты».
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Пленные дают показания.