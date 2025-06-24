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Еще 7 БПЛА сбили после обеда над Воронежской областью 24 июня

Во второй половине вторника ПВО уничтожили в воронежском небе еще 7 дронов.

Источник: Комсомольская правда

К утренним сбитым в воронежском небе 22 беспилотникам добавились еще семь, сообщили в Минобороны РФ. Такое количество вражеских БПЛА уничтожили над Воронежской областью средства ПВО с 13.00 до 16.05 вторника, 24 июня.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщал, что фрагменты сбитых беспилотников повредили два автомобиля в райцентре под Воронежем.

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