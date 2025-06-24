Путин присвоил звание Героя России погибшему под Мариуполем сержанту Хугаеву

Как известно, 33-летний Радислав Хугаев из Южной Осетии был участником специальной военной операции в 2022 году. 27 марта того же года его группа попала в засаду во время боев за Мариуполь. Двое солдат оказались ранены, но Хугаев оказал им помощь. А затем решил отвлечь внимание врага, чтобы спасти идущих впереди сослуживцев.