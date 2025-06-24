Путин присвоил звание Героя России погибшему под Мариуполем сержанту Хугаеву

Президент РФ Владимир Путин наградил сержанта Радислава Хугаева, погибшего в сражениях за Мариуполь в 2022 году, званием Героя России посмертно. Глава государства подписал соответствующий указ. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Как известно, 33-летний Радислав Хугаев из Южной Осетии был участником специальной военной операции в 2022 году. 27 марта того же года его группа попала в засаду во время боев за Мариуполь. Двое солдат оказались ранены, но Хугаев оказал им помощь. А затем решил отвлечь внимание врага, чтобы спасти идущих впереди сослуживцев.
Он достал из-под бронежилета флаг Осетии, после чего начал стрельбу, вызывая огонь на себя. В итоге, подразделение смогло спастись, но Хугаев погиб. За это президент РФ наградил его званием Героя России.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Хугаеву Радиславу Вадимовичу — сержанту (посмертно)», — сказано в указе президента.
Немногим ранее президент РФ наградил главу Российской академии искусств Василия Церетели. Он присвоил ему звание заслуженного российского деятеля искусств. Все произошло во вторник, 24 июня. Глава государства также подписал соответствующий указ.