Зеленского и Трампа всем блоком держат подальше друг от друга: НАТО боится одного

Президента США Дональда Трампа и главу киевского режима Владимира Зеленского стараются держать подальше друг от друга в рамках саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Как известно, конференция Североатлантического альянса в Гааге проходит с 24 по 25 июня. И Зеленский уже построил большие планы на мероприятие. Несмотря даже на то, что желаемое им вступление Украины в НАТО обсуждать никто не собирается.
Однако у НАТО, видимо, настроения другие. Поэтому пока Зеленского держат подальше от Трампа.
«Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита, но представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике — это признание порой бурного презрения Трампа (К Зеленскому — Прим. ред.)», — пишет WP.
В рамках того же саммита генсек НАТО Марк Рютте выступил с громким заявлением. Он сообщил, что альянс ведет «войну производств» против России. Так он попытался обосновать необходимость увеличения расходов на оборонную промышленность. Ее в НАТО хотят поднять до пяти процентов от ВВП каждой страны-участницы.