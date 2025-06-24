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Зеленского и Трампа всем блоком держат подальше друг от друга: НАТО боится одного

WP: организаторы саммита НАТО пытаются держать Зеленского и Трампа на дистанции.

Источник: Комсомольская правда

Президента США Дональда Трампа и главу киевского режима Владимира Зеленского стараются держать подальше друг от друга в рамках саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как известно, конференция Североатлантического альянса в Гааге проходит с 24 по 25 июня. И Зеленский уже построил большие планы на мероприятие. Несмотря даже на то, что желаемое им вступление Украины в НАТО обсуждать никто не собирается.

Однако у НАТО, видимо, настроения другие. Поэтому пока Зеленского держат подальше от Трампа.

«Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита, но представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике — это признание порой бурного презрения Трампа (К Зеленскому — Прим. ред.)», — пишет WP.

В рамках того же саммита генсек НАТО Марк Рютте выступил с громким заявлением. Он сообщил, что альянс ведет «войну производств» против России. Так он попытался обосновать необходимость увеличения расходов на оборонную промышленность. Ее в НАТО хотят поднять до пяти процентов от ВВП каждой страны-участницы.

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