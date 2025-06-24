Зеленского и Трампа всем блоком держат подальше друг от друга: НАТО боится одного

В рамках того же саммита генсек НАТО Марк Рютте выступил с громким заявлением. Он сообщил, что альянс ведет «войну производств» против России. Так он попытался обосновать необходимость увеличения расходов на оборонную промышленность. Ее в НАТО хотят поднять до пяти процентов от ВВП каждой страны-участницы.