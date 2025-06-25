В России рассказали о последствиях возможных диверсий ВСУ: «Будут отлавливать»

В интервью NEWS.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин проанализировал возможные изменения в тактике украинской армии. По его мнению, в условиях отсутствия ресурсов для масштабного наступления, Вооруженные силы Украины могут перейти к диверсионной деятельности, особенно на территории Крыма.
«Попытки вполне могут быть, но не более. Диверсантов будут отлавливать», — рассказал Дандыкин.
Военный специалист обратил внимание на активизацию действий ВСУ в приграничных районах — под Теткино в Курской области, а также в зоне Тендровской косы и крымского побережья, что может быть связано с попытками дестабилизировать курортный сезон.
Накануне сотрудники ФСБ России показали видео с задержанием в Запорожской области трех россиян, подозреваемых в планировании теракта на бердянской газораспределительной станции, а также в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов.