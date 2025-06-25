Командиры воинских частей смогут назначать дисциплинарный арест на СВО

Указ также разъясняет порядок снятия дисциплинарного ареста. Если военнослужащий не совершил новых проступков, арест снимается через определенное время. Для солдат и матросов этот срок составляет не менее трех месяцев после отбытия наказания, для сержантов и старшин — не менее шести месяцев, для прапорщиков и мичманов — не менее года.