Командиры воинских частей смогут назначать дисциплинарный арест на СВО

В России командиры воинских частей, начальники органов военной полиции и гарнизонов получили полномочия назначать дисциплинарный арест военнослужащим за грубые нарушения дисциплины во время специальной военной операции. Об этом сказано в указе президента РФ Владимира Путина, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно указу, дисциплинарный арест вводится по решению командира части, начальника органа военной полиции или гарнизона. Основания для этого прописаны в федеральном законе от 8 августа 2024 года № 231-ФЗ. Закон регулирует применение и исполнение дисциплинарного ареста для военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Ранее, по Дисциплинарному уставу Вооруженных сил РФ, такие меры принимались только судьями гарнизонных военных судов. Теперь полномочия переданы непосредственно военным руководителям.
Указ также разъясняет порядок снятия дисциплинарного ареста. Если военнослужащий не совершил новых проступков, арест снимается через определенное время. Для солдат и матросов этот срок составляет не менее трех месяцев после отбытия наказания, для сержантов и старшин — не менее шести месяцев, для прапорщиков и мичманов — не менее года.
Ранее Владимир Путин изменил перечень сведений, относящихся к государственной тайне. В него вошли, в том числе, сведения об основах госполитики в области мобилизационной подготовки.