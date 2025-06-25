Группировка «Днепр» сорвала ротацию ВСУ на запорожском направлении

«Расчет реактивной системы залпового огня “Град” 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Днепр” сорвал проведение ротации сил противника, нанеся удар по скоплению техники и живой силы ВСУ. Благодаря оперативным действиям личного состава расчета реактивщиков и эффективному применению средств разведки снаряды РСЗО “Град” нанесли противнику значительный урон как в личном составе, так и в военной технике», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что эта операция стала результатом слаженного оперативного взаимодействия между разведывательными и артиллерийскими подразделениями группировки войск.
В министерстве подчеркнули, что расчеты РСЗО «Град» эффективно пресекают попытки противника по проведению ротации на передовых позициях, уничтожают пункты управления беспилотными летательными аппаратами, полевые пункты хранения боеприпасов и материальных средств, фортификационные сооружения украинских боевиков на запорожском направлении.