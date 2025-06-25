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Группировка «Днепр» сорвала ротацию ВСУ на запорожском направлении

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» нанес удар по скоплению техники ВСУ, сорвав ротацию сил противника на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет реактивной системы залпового огня “Град” 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Днепр” сорвал проведение ротации сил противника, нанеся удар по скоплению техники и живой силы ВСУ. Благодаря оперативным действиям личного состава расчета реактивщиков и эффективному применению средств разведки снаряды РСЗО “Град” нанесли противнику значительный урон как в личном составе, так и в военной технике», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что эта операция стала результатом слаженного оперативного взаимодействия между разведывательными и артиллерийскими подразделениями группировки войск.

В министерстве подчеркнули, что расчеты РСЗО «Град» эффективно пресекают попытки противника по проведению ротации на передовых позициях, уничтожают пункты управления беспилотными летательными аппаратами, полевые пункты хранения боеприпасов и материальных средств, фортификационные сооружения украинских боевиков на запорожском направлении.