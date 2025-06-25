Бойцы «Центра» прорвали мощный укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении

«Военнослужащие штурмовых подразделений Алейского соединения группировки войск “Центр” при огневой поддержке танков Т-72Б3М прорвали мощный укрепрайон противника в лесополосе на красноармейском направлении. Комбинированные действия бронетанковых и пехотных подразделений позволили преодолеть глубокоэшелонированную оборону ВСУ», — сказали в ведомстве.
Там рассказали, что танкисты нанесли удары 125-мм снарядами по выявленным целям и укреплениям противника, подавив его основные огневые точки. Штурмовые группы в составе боевых двоек методично зачистили территорию, используя инженерные боеприпасы и противотанковые мины. Штурмовики закидывали их в глубокие блиндажи и укрепления врага, уничтожая подземные сооружения, не давая шансов боевикам ВСУ оказывать сопротивление.
«После прорыва обороны российские военнослужащие закрепились на новых рубежах, оборудовав позиции для отражения возможных контратак. Инженерные подразделения сразу приступили к установке защитных сооружений», — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что операция была успешной благодаря слаженному взаимодействию танкистов и групп пехоты. Потеря этого укрепрайона существенно ослабила оборону ВСУ на красноармейском направлении, создав условия для дальнейшего продвижения российских войск.