Бойцы «Центра» прорвали мощный укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении

Там рассказали, что танкисты нанесли удары 125-мм снарядами по выявленным целям и укреплениям противника, подавив его основные огневые точки. Штурмовые группы в составе боевых двоек методично зачистили территорию, используя инженерные боеприпасы и противотанковые мины. Штурмовики закидывали их в глубокие блиндажи и укрепления врага, уничтожая подземные сооружения, не давая шансов боевикам ВСУ оказывать сопротивление.