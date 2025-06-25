Марочко: ВС России зачистили около 40 домов в Волчанске и заняли новые рубежи

Российские войска за последние дни укрепили свои позиции в Харьковской области и ДНР. В Волчанске освобождено около 40 жилых домов, заняты новые рубежи, а участок берега реки Волчья взят под контроль. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.