Марочко: ВС России зачистили около 40 домов в Волчанске и заняли новые рубежи

Российские войска за последние дни укрепили свои позиции в Харьковской области и ДНР. В Волчанске освобождено около 40 жилых домов, заняты новые рубежи, а участок берега реки Волчья взят под контроль. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль взят участок прибрежной зоны реки Волчья», — уточнил Марочко.
Ранее Министерство обороны РФ ранее объявило об освобождении сел Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Представители ведомства уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» успешно продвинулись вглубь позиций противника и завершили освобождение Перебудовы.
18 июня российские войска освободили населенный пункт Долгенькое, что создало условия для последующего продвижения в направлении Редкодуба Харьковской области.