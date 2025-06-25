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В ходе СВО погиб молодой отец из Пермского края

Данилу Арестову был 21 год.

Источник: Reuters

21-летний Данил Арестов из Пермского края погиб в ходе проведения специальной военной операции, сообщили в администрации Очёрского муниципального округа.

По данным администрации, Данил Олегович Арестов родился 16 марта 2004 года, рос и учился в Нижней Талице, его воспитывал отец. После школы окончил Верещагинский многопрофильный техникум, работал слесарем на Очёрском машиностроительном заводе. Женился, завёл детей.

Осенью 2024 года Данил Арестов подписал контракт и отправился в зону СВО. Был ранен, вернулся к несению службы, но 19 мая 2025 года погиб в бою.

Администрация муниципалитета выразила соболезнования семье, близким и друзьям погибшего. Церемония прощания с Данилом Арестовым пройдёт 26 июня в Очёре.