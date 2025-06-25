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Боец рассказал о создании двух новых подразделений из бывших солдат ВСУ

ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Два новых подразделения из бывших украинских военных, которые перешли на сторону России, созданы в ДНР, рассказал РИА Новости боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».

Источник: © РИА Новости

«При первой же возможности я вступил в отряд Мартына Пушкаря. Отряд создан относительно недавно. Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был. Я, допустим, воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря», — сказал «Щука».

Боец отряда Александра Матросова с позывным «Череп» отметил, что подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, желающих бороться с киевским режимом.

«Солдаты… очень хотят освободить свою родину и пойти против режима (Владимира) Зеленского. Людям не нравится, что творится в нашей любимой стране. Людей хватают на улицах, насильно мобилизуют. Цены на все растут. К людям плохое отношение. Люди восстают против режима», — сказал он.