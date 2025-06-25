Боец рассказал о создании двух новых подразделений из бывших солдат ВСУ

«При первой же возможности я вступил в отряд Мартына Пушкаря. Отряд создан относительно недавно. Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был. Я, допустим, воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря», — сказал «Щука».