Четыре автомобиля повреждены в Воронежской области во время попытки атаки БПЛА

С утра вчерашнего дня дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
Пострадавших нет. Но на земле фрагментами упавших беспилотников повреждены четыре автомобиля.
В 06:37 в среду, 25 июня, в Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА. Мобильный интернет не работает.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше