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Четыре автомобиля повреждены в Воронежской области во время попытки атаки БПЛА

Во вторник, 24 июня, украинские беспилотные аппараты самолетного типа пытались атаковать 12 районов и городских округов Воронежской области, а также границы региона.

С утра вчерашнего дня дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Пострадавших нет. Но на земле фрагментами упавших беспилотников повреждены четыре автомобиля.

В 06:37 в среду, 25 июня, в Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА. Мобильный интернет не работает.

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