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Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила за ночь 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря, сообщили в среду утром в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что четыре вражеских беспилотника уничтожены над Крымом, по два — над акваторией Черного моря и Краснодарским краем, семь — над территорией Ростовской, два над Курской и один над Брянской областями.

ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил утром в среду врио губернатора Юрий Слюсарь.

За минувшую ночь 20 украинских дронов сбили над Россией, еще 34 беспилотника уничтожены над РФ днем во вторник. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.