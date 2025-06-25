Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что четыре вражеских беспилотника уничтожены над Крымом, по два — над акваторией Черного моря и Краснодарским краем, семь — над территорией Ростовской, два над Курской и один над Брянской областями.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил утром в среду врио губернатора Юрий Слюсарь.
За минувшую ночь 20 украинских дронов сбили над Россией, еще 34 беспилотника уничтожены над РФ днем во вторник. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.