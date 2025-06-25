Последствия атаки дронов устраняют в Таганроге и Азове

В Таганроге обломки дрона повредили спорткомплекс «Авангард» на ул. Спортивной: возник пожар на кровле (30 кв. м), частично разрушена стена. Также пострадали остекление в лицее № 28 и двух многоквартирных домах на пер. Трудовых резервов, оборвана ЛЭП на ул. Попова. В Азове фрагменты БПЛА повредили кровлю зернового склада в порту и здание промышленного предприятия, вызвав возгорание камыша на 5 кв. м. Жертв и пострадавших среди населения нет — пожары оперативно ликвидированы.
Восстановительные работы начаты сегодня. Власти помогут жителям поврежденных домов с заменой остекления, а коммунальные службы устраняют последствия на энергосетях и объектах инфраструктуры.
Дополнительно силы ПВО отразили атаки БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах. Мониторинг обстановки продолжается.