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Последствия атаки дронов устраняют в Таганроге и Азове

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область, сбив БПЛА над Таганрогом, Азовом и Родионово-Несветайским районом. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Таганроге обломки дрона повредили спорткомплекс «Авангард» на ул. Спортивной: возник пожар на кровле (30 кв. м), частично разрушена стена. Также пострадали остекление в лицее № 28 и двух многоквартирных домах на пер. Трудовых резервов, оборвана ЛЭП на ул. Попова. В Азове фрагменты БПЛА повредили кровлю зернового склада в порту и здание промышленного предприятия, вызвав возгорание камыша на 5 кв. м. Жертв и пострадавших среди населения нет — пожары оперативно ликвидированы.

Восстановительные работы начаты сегодня. Власти помогут жителям поврежденных домов с заменой остекления, а коммунальные службы устраняют последствия на энергосетях и объектах инфраструктуры.

Дополнительно силы ПВО отразили атаки БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах. Мониторинг обстановки продолжается.

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