Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец: в ДНР создали два новых подразделения из бывших солдат ВСУ

Два новых подразделения из бывших украинских военных, которые перешли на сторону России, созданы в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

В Донецкой Народной Республике сформированы два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военнослужащих, которые перешли на сторону России. Об этом РИА Новости сообщил боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».

«Я сразу же присоединился к отряду Мартына Пушкаря, как только появилась возможность. Отряд был создан недавно. Каждый отряд действует в соответствии с тем направлением, на котором он был сформирован. Я, например, воевал в Запорожской области и поэтому попал в отряд Мартына Пушкаря», — рассказал «Щука».

Боец отряда Александра Матросова с позывным «Череп» сообщил, что в состав подразделения входят уроженцы Днепропетровской области, которые хотят бороться с киевским режимом.

«Солдаты очень хотят освободить свою родину и выступить против режима Зеленского. Людям не нравится то, что происходит в нашей любимой стране. Людей задерживают на улицах, насильно мобилизуют. Цены растут. К людям относятся плохо. Люди восстают против режима», — сказал он.

Ранее сообщалось, что французский военный из военно-воздушных сил Франции подал заявку на вступление в отряд «Нормандия-Неман» который сражается на стороне российских сил в СВО.