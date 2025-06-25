В Донецкой Народной Республике сформированы два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военнослужащих, которые перешли на сторону России. Об этом РИА Новости сообщил боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».
«Я сразу же присоединился к отряду Мартына Пушкаря, как только появилась возможность. Отряд был создан недавно. Каждый отряд действует в соответствии с тем направлением, на котором он был сформирован. Я, например, воевал в Запорожской области и поэтому попал в отряд Мартына Пушкаря», — рассказал «Щука».
Боец отряда Александра Матросова с позывным «Череп» сообщил, что в состав подразделения входят уроженцы Днепропетровской области, которые хотят бороться с киевским режимом.
«Солдаты очень хотят освободить свою родину и выступить против режима Зеленского. Людям не нравится то, что происходит в нашей любимой стране. Людей задерживают на улицах, насильно мобилизуют. Цены растут. К людям относятся плохо. Люди восстают против режима», — сказал он.
Ранее сообщалось, что французский военный из военно-воздушных сил Франции подал заявку на вступление в отряд «Нормандия-Неман» который сражается на стороне российских сил в СВО.