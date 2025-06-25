Российский боец: в ДНР создали два новых подразделения из бывших солдат ВСУ

«Я сразу же присоединился к отряду Мартына Пушкаря, как только появилась возможность. Отряд был создан недавно. Каждый отряд действует в соответствии с тем направлением, на котором он был сформирован. Я, например, воевал в Запорожской области и поэтому попал в отряд Мартына Пушкаря», — рассказал «Щука».