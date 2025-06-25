Никто не спал. Стали известны последствия атаки БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 25 июня системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, украинские дроны сбили в небе над Азовом, Таганрогом, а также в Родионово-Несветайском районе. По его словам, падение обломков БПЛА привело к разрушениям инфраструктуры.
Позже глава региона сообщил, что за ночь налёт БПЛА отразили также в Мясниковском и Неклиновском районах. Rostov.aif.ru собрал всё, что известно к этому часу.
Есть разрушения.
По информации Юрия Слюсаря, в Таганроге обломок дрона упал на стадион «Форте Арена», из-за чего загорелась крыша здания (30 кв. метров) и разрушилась его стена. Кроме того, пострадало здание спорткомплекса «Авангард», расположенное на Спортивной, 2а. На улице Попова оборвало ЛЭП.
Глава приморского города Светлана Камбулова подтвердила факт падения сбитых вражеских дронов. Она добавила, что пожар в спорткомплексе «Авангард» оперативно потушили прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. К счастью, никто не пострадал.
Кроме того, по словам Камбуловой, в результате падения выбиты стёкла в окнах в школе № 28, а также в двух жилых домах, расположенных на Трудовых Резервов 2 и 2/1.
«Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон», — заверила Камбулова.
Она призвала жителей Таганрога быть бдительными, доверять только проверенной информации по поводу ночных событий и сохранять спокойствие.
В Азове обломки дрона повредили крышу зерносклада в порту, а неподалёку загорелся сухой камыш. Площадь возгорания составила около 5 кв. метров. Кроме того, обломки дрона, повредили кровлю и остекление одного из промышленных предприятий. Его название пока не оглашается.
Глава Азова Дмитрий Устименко информацию о падении сбитых дронов в городе пока не прокомментировал. При этом азовчане в соцсетях делятся подробностями прошедшей жуткой ночи: гул и стрёкот пролетающих дронов накануне здесь слышали многие.
«Я во дворе с подругой сидела, сначала первый взрыв был, но глухой, минут через пять объект пролетел. Подумали, звук мопеда, а это как мини-вертолёт, пролетел вокруг нашего района и полетел дальше, там его и взорвали, не по себе было», — делится азовчанка Карина.
«В 22 часа примерно пролетел мимо моего дома и очень низко», — добавляет уроженка Азова Инна.
«Как тут спать, невозможно даже глаза закрыть!» — посетовал дончанин Дмитрий.
Люди не пострадали.
По информации Юрия Слюсаря, в результате атаки дронов никто из граждан не пострадал. На места происшествия оперативно приехали специалисты дежурных экстренных служб, которые быстро потушили охватившее объекты пламя.
«Сегодня в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам. Жителям многоэтажек, получивших повреждения, поможем заменить остекление», — пообещал глава региона.
Около 6 часов утра врио губернатора дополнил пост с данными о последствиях атаки БПЛА на Азов и Таганрог. Он добавил, что дежурные средства ПВО за ночь также отразили налёт украинских беспилотников в Мясниковском и Неклиновском районах.
В Минобороны России отчитались, что за прошедшую ночь в период с 22 часов 45 минут до 5 часов 40 минут утра в небе над Ростовской областью перехвачены и уничтожены 7 беспилотников самолётного типа. Также за этот промежуток времени два дрона сбили над соседним Краснодарским краем.
Ситуация остаётся на контроле властей и силовых ведомств Ростовской области, информация уточняется. Rostov.aif.ru будет следить за развитием событий.