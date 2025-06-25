Никто не спал. Стали известны последствия атаки БПЛА на Ростовскую область

«Я во дворе с подругой сидела, сначала первый взрыв был, но глухой, минут через пять объект пролетел. Подумали, звук мопеда, а это как мини-вертолёт, пролетел вокруг нашего района и полетел дальше, там его и взорвали, не по себе было», — делится азовчанка Карина.