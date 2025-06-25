Крым и Севастополь усилили оборону — как отражают атаки ВСУ

«Очень серьезно за год нарастили усилия, эффективность, эшелонированность обороны. Поэтому в настоящее время, конечно, мы понимаем, что атаки происходят, но серьезных последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было», — сказал Развожаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.