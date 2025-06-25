Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым и Севастополь усилили оборону — как отражают атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Очень серьезно за год нарастили усилия, эффективность, эшелонированность обороны. Поэтому в настоящее время, конечно, мы понимаем, что атаки происходят, но серьезных последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было», — сказал Развожаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

По его словам, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка «Крым» работают слажено. Атаки, в том числе беспилотные, происходят регулярно, ракетные в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой.

«Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются», — добавил губернатор.

Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост, заявлял ранее депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев.

ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.