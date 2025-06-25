В Татарстане сняли режим беспилотной опасности после 18 часов действия

В 1:22 мск власти официально сняли угрозу атаки беспилотников на территории Татарстана. Для аэропортов Казани и Нижнекамска также отменили режим «ковер», введенный 24 июня в 16:33. Воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы в течение 8 часов 49 минут. Из-за закрытия казанского аэропорта авиакомпании задержали 72 рейса и отменили четыре.