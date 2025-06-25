Бывшие украинские военные перешли на сторону России: Теперь они сражаются против режима Зеленского

Один из военнослужащих с позывным «Щука» рассказал, что вступил в отряд имени Мартына Пушкаря при первой возможности. По его словам, это подразделение было создано недавно, а его бойцы распределяются по направлениям, где они вели бои. Сам «Щука» ранее участвовал в боевых действиях в Запорожской области.