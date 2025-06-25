В Донецкой Народной Республике сформированы два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону России. Об этом сообщили бойцы этих формирований в интервью РИА Новости.
Один из военнослужащих с позывным «Щука» рассказал, что вступил в отряд имени Мартына Пушкаря при первой возможности. По его словам, это подразделение было создано недавно, а его бойцы распределяются по направлениям, где они вели бои. Сам «Щука» ранее участвовал в боевых действиях в Запорожской области.
Другой боец с позывным «Череп» из отряда имени Александра Матросова сообщил, что их подразделение состоит преимущественно из уроженцев Днепропетровской области. Он объяснил мотивацию своих сослуживцев недовольством политикой киевского режима. По словам военнослужащего, многие перешедшие на сторону России солдаты хотят бороться против действующей украинской власти.
«Людям не нравится, что творится в нашей любимой стране. Людей хватают на улицах, насильно мобилизуют. Цены на все растут. К людям плохое отношение. Люди восстают против режима», — добавил он.
В начале июня этого года западные СМИ сообщили, что военные российской армии впервые за время проведения спецоперации подразделения вошли на территорию Днепропетровской области, что стало для Украины серьезным символичным ударом.