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В Воронеже через 8 часов снова объявили опасность БПЛА

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности.

В Воронеже, спустя 8 часов, снова объявили угрозу атаки БПЛА. Сообщение появилось в 6.33 25 июня.

Напомним, во время предыдущей тревоги, которая продолжалась 6.15 до 22.37 накануне, 24 июня, в небе над Воронежской областью уничтожили 22 беспилотника.

В результате падения обломков одного из летательных аппаратов повреждены два автомобиля в райцентре. Среди людей пострадавших нет.

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