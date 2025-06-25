В Воронеже через 8 часов снова объявили опасность БПЛА

В Воронеже, спустя 8 часов, снова объявили угрозу атаки БПЛА. Сообщение появилось в 6.33 25 июня.
Напомним, во время предыдущей тревоги, которая продолжалась 6.15 до 22.37 накануне, 24 июня, в небе над Воронежской областью уничтожили 22 беспилотника.
В результате падения обломков одного из летательных аппаратов повреждены два автомобиля в райцентре. Среди людей пострадавших нет.
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