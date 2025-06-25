В Азове повреждены крыша и окна промпредприятия после атаки БПЛА

Ночью 25 июня силы и средства ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников в Ростовской области. По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, в Азове обломки сбитого дрона посекли кровлю склада с зерном в порту. Кроме того, из-за падения обломков загорелся сухой камыш. Пожар распространился по площади 5 кв. метров.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Все возгорания потушили. Никто из граждан и сотрудников предприятия не пострадал.
Помимо кровли склада, в Азове, по информации главы региона, также повреждены крыша и окна здания одного из промышленных предприятий. Сегодня в городе начнутся восстановительные работы.
Напомним, минувшей ночью БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО над Таганрогом, Азовом, Родионово-Несветайским, Мясниковским и Неклиновским районами. Падение дронов привело к повреждениям на земле.