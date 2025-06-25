Над Татарстаном вечером 24 июня сбили пять беспилотников

В Татарстане вводился режим беспилотной опасности с 11:08 мск 24 июня, который был снят только в 5:15 мск 25 июня — он продлился 18 часов. Для аэропортов Казани и Нижнекамска действовал режим «ковер» с 16:33 мск 24 июня до 1:22 мск 25 июня. Из-за закрытия казанского аэропорта авиакомпании задержали 72 рейса и отменили четыре.