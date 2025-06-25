В Дзержинске Донецкой Народной Республики произошел инцидент с применением боеприпасов, содержащих токсичные вещества. Как сообщил РИА Новости один из пострадавших, украинские военные сбросили с беспилотника химический боеприпас на мирных жителей.
По словам беженца, который пожелал остаться неназванным, тяжелый беспилотник ВСУ «Баба-яга» совершил повторный заход и сбросил подозрительный боеприпас. Через несколько дней у людей начались сильные боли в глазах, а у самого собеседника появились химические ожоги на руках. Медики, осмотревшие пострадавших, подтвердили характер повреждений и назначили специальное лечение.
Местная жительница добавила, что первый удар дрона был направлен точно в печную трубу, возле которой находились люди. В результате попадания дом мгновенно загорелся, и людям удалось спасти только документы.
Прежде российские военнослужащие нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, который располагается в Кременчуге Полтавской области. Как подчеркнули в Министерстве обороны, данный объект снабжает группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцируются на Донбассе.