Руки покрылись ожогами: Боевики Зеленского сбросили токсичные вещества на жителей Дзержинска

По словам беженца, который пожелал остаться неназванным, тяжелый беспилотник ВСУ «Баба-яга» совершил повторный заход и сбросил подозрительный боеприпас. Через несколько дней у людей начались сильные боли в глазах, а у самого собеседника появились химические ожоги на руках. Медики, осмотревшие пострадавших, подтвердили характер повреждений и назначили специальное лечение.