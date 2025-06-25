Аэропорт Казани отменил 6 рейсов и задержал 55 на фоне атак БПЛА

Полностью отменили шесть рейсов, включая два рейса «Аэрофлота» в Москву, рейс «Смартавиа» из Санкт-Петербурга и рейсы «Ювт Аэро» в Магнитогорск. Около 20 рейсов задержались на 10−15 часов.
Долгие задержки коснулись рейсов в Самару. Рейс «Ютэйр» вместо 11:55 вылетел в 3:27 утра следующего дня — задержка составила более 15 часов. Аналогично произошло с рейсами «Северного ветра» и «Сибири» в том же направлении. Международные рейсы в Ташкент и Алматы задержались на 6−9 часов.
Режим «ковер» для аэропорта Казани действовал с 16:33 мск 24 июня до 1:22 мск 25 июня после атак украинских дронов на территорию Татарстана. По данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили пять беспилотников над республикой.
Режим беспилотной опасности в Татарстане действовал 18 часов — с 11:08 мск 24 июня до 5:15 мск 25 июня. К утру аэропорт начал возвращаться к нормальной работе, однако ряд рейсов по-прежнему имеет статус «задержан».