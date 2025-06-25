Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за атак БПЛА на запасной аэродром в Уфе ушли пять рейсов

24 июня Росавиация вводила ограничения в нескольких аэропортах ПФО.

Источник: Башинформ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичного авиаузла, рейсы из Самары, Саратова и Нижнекамска ушли на запасной аэродром в Уфе. Меры были приняты во время действия введенных Росавиацией ограничений на прием и выпуск самолетов.

Так, днем 24 июня в Уфе приземлилось воздушное судно, выполнявшее рейс Екатеринбург — Самара авиакомпании «ЮТэйр»: авиапассажиры направились из Уфы в Самару утром 25 июня. Накануне вечером на запасной аэродром приземлился рейс Сочи — Самара авиакомпании «Уральские авиалинии» и Somon Air, летевший из Душанбе в Самару: сегодня утром самолеты вылетели по маршруту назначения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше