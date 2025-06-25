Из-за атак БПЛА на запасной аэродром в Уфе ушли пять рейсов

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичного авиаузла, рейсы из Самары, Саратова и Нижнекамска ушли на запасной аэродром в Уфе. Меры были приняты во время действия введенных Росавиацией ограничений на прием и выпуск самолетов.
Так, днем 24 июня в Уфе приземлилось воздушное судно, выполнявшее рейс Екатеринбург — Самара авиакомпании «ЮТэйр»: авиапассажиры направились из Уфы в Самару утром 25 июня. Накануне вечером на запасной аэродром приземлился рейс Сочи — Самара авиакомпании «Уральские авиалинии» и Somon Air, летевший из Душанбе в Самару: сегодня утром самолеты вылетели по маршруту назначения.
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