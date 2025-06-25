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Оперштаб Кубани опроверг информацию о снижении выплат для участников СВО

На Кубани распространяют фейк о снижении выплат для участников СВО до 500 тысяч рублей.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Оперштаб Кубани опроверг информацию о снижении выплат для участников СВО. Информацию распространяют в соцсетях.

В сообщениях утверждается, что губернатор Кубани якобы снизил выплату жителям, заключившим контракт для участия в СВО, до 500 тысяч рублей.

В региональном оперштабе такие сведения назвали фейком и отметили, что Краснодарский край предоставляет одну из самых высоких в России выплат при заключении контракта. И размер выплаты регулярно увеличивают.

Так, до 1 июня 2025 года выплата составляла от 2,1 до 2,4 млн рублей в зависимости от муниципалитета. Уже с 1 июня жителям края, заключившим контракт для участия в спецоперации, в сумме выплачивают 2,4 млн рублей. В это число входят 1,5 млн рублей от края, 500 тысяч рублей — от муниципалитетов. Еще 400 тысяч рублей — это федеральная выплата.

В Краснодарском крае для бойцов СВО и их семей также действуют меры поддержки и льготы. Это, в частности, бесплатные участки под строительство жилья, помощь в газификации, сертификаты на оплату путевок в санатории, поступление в вузы детей без экзаменов.

Если контракт заключается не через пункты отбора на военную службу и не в военкоматах региона, бойцам выплачивают 500 тысяч рублей.

«Внесенные изменения в постановление, распространяемое в СМИ и социальных сетях, приняли для уточнения данных категорий контрактников», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.