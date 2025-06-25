Оперштаб Кубани опроверг информацию о снижении выплат для участников СВО

Так, до 1 июня 2025 года выплата составляла от 2,1 до 2,4 млн рублей в зависимости от муниципалитета. Уже с 1 июня жителям края, заключившим контракт для участия в спецоперации, в сумме выплачивают 2,4 млн рублей. В это число входят 1,5 млн рублей от края, 500 тысяч рублей — от муниципалитетов. Еще 400 тысяч рублей — это федеральная выплата.