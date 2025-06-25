ОАК передала ВКС России новую партию новых истребителей Су-35С

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, подчеркнул, что корпорация планирует сохранить ритм по выпуску авиационных систем, которые наиболее востребованы в войсках. По его словам, организация собирается повысить производительность труда на 30% к 2030 году.