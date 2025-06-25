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ОАК передала ВКС России новую партию новых истребителей Су-35С

Российские лётчики поблагодарили сотрудников ВПК за вклад в поддержание оборонного потенциала РФ.

Источник: Аргументы и факты

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») в рамках выполнения гособоронзаказа передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе организации.

«Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования», — сказано в сообщении.

Лётчики ВКС, которые участвовали в приёмке боевых машин, поблагодарили сотрудников военно-промышленного комплекса за вклад, который они вносят в поддержание оборонного потенциала России. Первый замглавы Ростеха Владимир Артяков отметил, что военнослужащие высоко оценивают характеристики этих истребителей.

«В ходе СВО самолёт зарекомендовал себя как лучший в своем классе», — уточнил он.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, подчеркнул, что корпорация планирует сохранить ритм по выпуску авиационных систем, которые наиболее востребованы в войсках. По его словам, организация собирается повысить производительность труда на 30% к 2030 году.

Напомним, в августе в Ростехе заявили, что российские истребители Су-35С и Су-57 в воздушном бою превосходят американские F-16, которые получили от Запада ВСУ.