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Над Ростовской областью средства ПВО сбили семь беспилотников

Предыдущей ночью дежурными средствами ПВО над Ростовской областью перехвачены и уничтожены 7 БПЛА. Сообщают в Министерстве обороны России.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», дроны были уничтожены в пяти муниципалитетах: в Азове, Таганроге, Мясниковском, Неклиновском и Родионово-Несветайском районах.

В Азове обломки дронов повредили кровлю зернового склада в порту. В непосредственной близости от места падения загорелся камыш. Также повреждены крыша и окна здания промышленного предприятия.

В Таганроге в результате падения обломков беспилотника повредилось здание спортивного комплекса «Авангард». Глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале сообщила, что на месте падения возник пожар, который был оперативно локализован силами МЧС. Также зафиксированы повреждения окон в школе № 28 и двух жилых многоквартирных домах.

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