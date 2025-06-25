Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отправили на фарш»: Украинский пленный рассказал, как командиры ВСУ жестоко расправляются с солдатами за пьянку

Пленный Олексенко: Командование ВСУ отправило бойцов на смерть из-за их пьянства.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины отправили двух бойцов на линию боевого соприкосновения без какого-либо обмундирования и вооружения, чтобы таким образом наказать их за распитие алкоголя. Об этом рассказал Минобороны России украинский пленный Антон Олексенко.

По словам Олексенко, после отправки в учебное подразделение он проходил военную подготовку в районе Новой Одессы Николаевской области.

«Двое солдат откуда-то взяли алкоголь, напились, и за эту провинность командование тут же отправило их, по сути, “на фарш”, на смерть. Без чего-либо, без оружия, без комплектования, просто так, по сути, “голыми”, — заявил пленный военный ВСУ.

Олексенко сообщил, что во время дообучения в Днепропетровской области в 36-й бригаде он неоднократно замечал у инструкторов и других военных татуировки с нацистской символикой, рунами и националистическими изображениями.

По его словам, командиры вводили солдат в заблуждение о ситуации на линии соприкосновения и отрицали информацию из альтернативных, неукраинских источников, которую боевики находили в сети. Он отметил, что все понимали: действительность сильно отличается от того, что им говорили.

Ранее украинский пленный Денис Романов рассказывал, что командиры ВСУ перед боями приказывали солдатам добивать тяжелораненых товарищей, чтобы они не попадали в плен к российским войскам. По его словам, такие распоряжения поступали через отдельный чат.