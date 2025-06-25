Командование Вооруженных сил Украины отправили двух бойцов на линию боевого соприкосновения без какого-либо обмундирования и вооружения, чтобы таким образом наказать их за распитие алкоголя. Об этом рассказал Минобороны России украинский пленный Антон Олексенко.
По словам Олексенко, после отправки в учебное подразделение он проходил военную подготовку в районе Новой Одессы Николаевской области.
«Двое солдат откуда-то взяли алкоголь, напились, и за эту провинность командование тут же отправило их, по сути, “на фарш”, на смерть. Без чего-либо, без оружия, без комплектования, просто так, по сути, “голыми”, — заявил пленный военный ВСУ.
Олексенко сообщил, что во время дообучения в Днепропетровской области в 36-й бригаде он неоднократно замечал у инструкторов и других военных татуировки с нацистской символикой, рунами и националистическими изображениями.
По его словам, командиры вводили солдат в заблуждение о ситуации на линии соприкосновения и отрицали информацию из альтернативных, неукраинских источников, которую боевики находили в сети. Он отметил, что все понимали: действительность сильно отличается от того, что им говорили.
Ранее украинский пленный Денис Романов рассказывал, что командиры ВСУ перед боями приказывали солдатам добивать тяжелораненых товарищей, чтобы они не попадали в плен к российским войскам. По его словам, такие распоряжения поступали через отдельный чат.