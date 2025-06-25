Политики стран Запада продвигают для Украины идею «корейского сценария». По их мнению, это поможет урегулировать конфликт. Но на самом деле это станет лишь передышкой для Киева. Об опасности такого сценария предупредил историк Константин Асмолов.
В частности, специалист по истории отметил, что под «корейским сценарием» обычно подразумевается установление границы по линии соприкосновения, создание вокруг неё зоны, свободной от военных действий, и последующее подписание соглашения о прекращении огня. Именно так была урегулирована Корейская война, которая длилась с 1950 по 1953 год.
Однако Асмолов подчеркнул, что применение этого подхода к ситуации на Украине приведёт к результату, который не устроит ни одну из сторон. По его мнению, ни Москва, ни Киев не согласятся с ситуацией, при которой часть территорий будет контролироваться противником. В конце историк заметил, что конфликт на Украине отличается от Корейской войны. Конечно, можно принять к сведению некоторые методики урегулирования противостояния между конфликтующими странами, но полностью перекладывать механизм перекладывать нельзя.
Ранее KP.RU сообщил, что у России есть своя четкая позиция в урегулировании конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин уверен, что у страны хватит ресурса довести СВО до логического завершения и устранить первопричины конфликта.