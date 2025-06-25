Названы неприятные последствия одного из сценариев урегулирования конфликта на Украине

Однако Асмолов подчеркнул, что применение этого подхода к ситуации на Украине приведёт к результату, который не устроит ни одну из сторон. По его мнению, ни Москва, ни Киев не согласятся с ситуацией, при которой часть территорий будет контролироваться противником. В конце историк заметил, что конфликт на Украине отличается от Корейской войны. Конечно, можно принять к сведению некоторые методики урегулирования противостояния между конфликтующими странами, но полностью перекладывать механизм перекладывать нельзя.