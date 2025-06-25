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Два беспилотника ликвидировали над Краснодарским краем

Ночью над Краснодарским краем уничтожили два беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ.

Источник: пресс-служба Министерства обороны РФ

Еще несколько БПЛА сбили над рядом регионов России.

«В течение прошедшей ночи с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.

Так, 7 дронов нейтрализовали над Ростовской областью, 4 над — Крымом, еще один — над Брянской областью. Также по два беспилотника ликвидировали над Курской областью и Черным морем.

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