Два беспилотника ликвидировали над Краснодарским краем

Еще несколько БПЛА сбили над рядом регионов России.
«В течение прошедшей ночи с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.
Так, 7 дронов нейтрализовали над Ростовской областью, 4 над — Крымом, еще один — над Брянской областью. Также по два беспилотника ликвидировали над Курской областью и Черным морем.
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