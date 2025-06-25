ОАК передала Минобороны РФ партию новых истребителей Су-35С

По данным Ростеха, все переданные самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных режимах эксплуатации и успешно совершили перелет к месту постоянного базирования. Представители ВКС России, принимавшие технику, выразили благодарность авиастроителям за их вклад в укрепление обороноспособности страны.