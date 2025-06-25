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ОАК передала Минобороны РФ партию новых истребителей Су-35С

Новые истребители поколения 4++, переданные Ростехом Минобороны России, совершили перелет на аэродром базирования.

Источник: Комсомольская правда

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) выполнила очередной этап гособоронзаказа, передав Министерству обороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По данным Ростеха, все переданные самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных режимах эксплуатации и успешно совершили перелет к месту постоянного базирования. Представители ВКС России, принимавшие технику, выразили благодарность авиастроителям за их вклад в укрепление обороноспособности страны.

Первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков отметил исключительные боевые характеристики Су-35С, подтвержденные в ходе специальной военной операции. По его словам, эти истребители демонстрируют превосходные летные качества, позволяя использовать весь спектр авиационного вооружения на различных высотах и скоростях.

Ранее американское военное издание Military Watch назвало российский многоцелевой истребитель Су-35 самыми грозным самолетом ВКС России. По словам экспертов, машина очень хорошо показала себя в ходе спецоперации и успешно уничтожает самолеты ВВС Украины.