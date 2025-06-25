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В Самарской области снова объявили опасность атаки беспилотников 25 июня

Жителей Самарской области предупредили об угрозе атаки БПЛА утром 25 июня.

В среду, 25 июня 2025 года, в Самарской области снова объявили опасность атаки беспилотников. Жителей попросили быть осторожнее. МЧС разослало предупреждение в 10:40.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

В случае атаки беспилотников тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам. На улице следует укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт.

При обнаружении БПЛА или его частей нельзя ничего трогать, лучше сразу покинуть это место. В случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, 24 июня угроза атаки БПЛА в Самарской области длилась 18 часов. В этот день регион попытался атаковать беспилотник, военные и службы ПВО успешно сбили его. Пострадавших и разрушений нет.

Тысячи пассажиров застряли в Курумоче из-за долгих задержек вылетов, самарский аэропорт был закрыт 13 часов. За это время число задержанных рейсов увеличилось до 30, некоторые из них отменили. Из-за временной приостановки полетов в ряде аэропортов ПФО восемь летевших в Самару самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

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