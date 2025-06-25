Задумавшегося о госизмене волгоградца вычислили специалисты ФСБ

Волгоградцу, который подумывал перейти на сторону ВСУ в случае его мобилизации, объявили на первый раз предостережение, сообщают в УФСБ по Волгоградской области.
36-летний военнослужащий запаса подпадает под критерии призыва на военную службу. Предполагая, что его могут мобилизовать, он стал изучать варианты по уклонению от своего гражданского долга.
«Мужчина изучил деятельность одной из украинских организаций, помогающих сдаться в плен ВСУ. Он сохранил ее номер, чтобы затем установить контакт и получить соответствующие рекомендации. Однако никаких действий в этом направлении не принял», — поясняет представитель ведомства Виктория Ямщикова.
Учитывая, что волгоградец хотя и имел умысел, но никаких действий, направленных на его реализацию, не совершил, ему официально объявили предостережение о недопустимости государственной измены.
Уголовного дела по ст. 275 УК РФ возбуждено не было.
В волгоградском УФСБ предупреждают: наказание за сотрудничество на конфиденциальной основе с иным государством, международной или иностранной организацией неизбежно.