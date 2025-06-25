Задумавшегося о госизмене волгоградца вычислили специалисты ФСБ

«Мужчина изучил деятельность одной из украинских организаций, помогающих сдаться в плен ВСУ. Он сохранил ее номер, чтобы затем установить контакт и получить соответствующие рекомендации. Однако никаких действий в этом направлении не принял», — поясняет представитель ведомства Виктория Ямщикова.